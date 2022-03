Hernando de Soto: “Antes Vladimir Putin me contestaba el teléfono pero me ‘choteó’”

En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial Hernando de Soto reveló que mantuvo una relación cercana con el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, por más de 5 años. Sin embargo, la comunicación con el jefe del Kremlin se vio interrumpida luego que el economista visitara al presidente de Ucrania.

Hernando de Soto hizo esta revelación luego que Nicolás Lúcar, conductor de Hablemos Claro Edición Especial, le consultara a cuántos jefes de Estado había asesorado en materia económica.

“Antes Vladimir Putin me contestaba el telefóno, pero me choteó. [Pero si conversábamos por] 6 años”, declaró en nuestro medio.

De inmediato, el economista explicó lo sucedido: “Un día se me ocurrió ir a visitar al presidente de Ucrania [a pedido de este]. Y [los rusos] me chotearon por esa visita. Eso ocurrió hace 12 años y los rusos se resintieron muchísimo de que esté hablando con el presidente de un país que anteriormente había sido parte de la URSS y que Kiev era la capital de Rusia en su momento. Para ellos es muy sensible, es una especie de Arica”.

En otro momento, Hernando de Soto también contó que ha asesorado a más de 25 presidentes de la República, manteniendo amistad con el primer ministro de Reino Unido, Boris Jonhson, y los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y Francia, Emmanuel Macron.

Ucrania y Rusia

Vale decir que la historia de Ucrania como nación está fuertemente ligada a Rusia. Ambos estados reclaman su origen en la Rus de Kiev Medieval, la que viene a ser la actual capital ucraniana.

A pesar de que declaró su independencia el 1 de diciembre, Ucrania ha vivido bajo la sombra de Moscú, de la cual Kiev ha decidido desligarse en los últimos años, originando la reciente invasión rusa al territorio ucraniano, que inició el pasado 24 de febrero del presente año.

