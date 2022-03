Hernando Cevallos sobre su salida del Minsa: “Pedro Castillo me dijo que mi sector estaba solicitado por Perú Libre”

En entrevista con Exitosa, Hernando Cevallos afirmó este miércoles que, previo a su salida del Ministerio de Salud (Minsa), el presidente de la República, Pedro Castillo, le reveló que su sector estaba siendo solicitado por el partido político Perú Libre (PL).





Durante el diálogo con Karina Novoa en ‘Las Cosas Por Su Nombre’, el exministro refirió que el propio jefe de Estado le hizo saber que la agrupación del lápiz pedía que uno de sus militantes ocupe dicha cartera el pasado 5 de febrero, dos días antes de renunciar al cargo que desempeñó desde julio del 2021.





Como se recuerda, después de la renuncia de Cevallos, el 9 de febrero se conoció que la titularidad del Minsa había recaído en Hernán Condori, militante de Perú Libre y cercano al secretario general y fundador del partido, Vladimir Cerrón.

“No he tenido la oportunidad de conversar ni personal ni telefónicamente con él (Pedro Castillo) [desde que renuncié] pero [sobre mi renuncia] él conversó conmigo sobre la composición del gabinete y el premierato dos días antes, y él me había señalado que el Ministerio de Salud estaba solicitado por Perú Libre, porque tenían su propia proyección frente al Minsa“, declaró Cevallos en nuestro medio.

Según Cevallos Flores, la solicitud de PL no le pareció mal pues consideró pertinente que hayan “distintas opiniones” acerca del manejo de los ministerios.

“No me parece mal [lo que pidió Perú Libre], a mí me parece bien que hayan distintas opiniones, y el presidente tuvo la diferencia, que no ha tenido con otros, de convocarme y decirme ‘bueno, no está de acuerdo con el cargo que yo le ofrecí [premier] y yo necesito poner a alguien en el Minsa’‘”, precisó.

Aunque no reveló a profundidad cuántas veces y de qué forma el mandatario le planteó asumir el cargo de premier en reemplazo de Mirtha Vásquez, confirmó que sí fue un tema de conversación que sostuvo con Castillo Terrones.

“[Sobre propuesta para ser premier] es un tema que se conversó con el presidente. Supongo que no he sido la única persona con la cual ha conversado solo el presidente y habrá dirigido las conversaciones y consultas con distintas personas alrededor de eso. Uno tiene derecho a decir está bien, acepto”, anotó.

Más allá de su negativa a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, mencionó que en aquella oportunidad le señaló al dignatario que el nuevo Gabinete que conforme debe tener en claro el objetivo en común, así como una ejecución de las propuestas de Gobierno.

“Entiendo que es necesario en la composición del Gabinete conversar con fuerzas políticas para lograr niveles de consensos y apoyo. Pero creo que igual esto no es razón para que los integrantes del Gabinete no piensen en la misma dirección y en el país que tienen que construir“, puntualizó en Exitosa.

