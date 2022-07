Hernando Cevallos: Pedro Castillo debería estar mejor enterado que necesitamos una reforma en el sector salud

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, en entrevista con Exitosa, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería “estar mejor enterado que no basta anunciar” que se harán algunos hospitales, sino que es necesario realizar una reforma en el sector salud.

“El presidente debería estar mejor enterado que no basta anunciar de que se van a hacer algunos hospitales, que todavía no tienen el expediente técnico, sino que necesitamos una reforma en el sector salud, que necesitamos relanzar la atención primaria en salud“, precisó.

Además, consideró que el jefe de Estado “no está recibiendo la mejor información para poder tomar las medidas necesarias en el sector salud”.

Respecto a la decisión del Gobierno, de observar la ley a favor del personal CAS COVID para que pasen a un sistema de CAS Regular, consideró que es un tema que se debió resolver hacer “varios meses”.

“Me parece que este es un tema que el Gobierno debió resolverlo ya, hace varios meses, tomando en cuenta la trascendencia que tienen los trabajadores CAS COVID en el esquema de salud y, además, porque era un oportunidad para, habiendo disminuido los casos en la pandemia, haber trabajado un nuevo diseño de recursos humanos en el Ministerio de Salud (MINSA)”, señaló.

También te puede interesar: Exigen promulgar ley a favor de personal CAS COVID

En ese sentido, resaltó que “ahora los trabajadores están al borde de perder sus contratos, que vencen el 31 de julio” y alertó que esto afectaría “tremendamente” al personal de la salud, así como a la salud pública.

“No se trata solo del sueldo de los trabajadores, no se trata solo del trabajo de los trabajadores CAS COVID, que ya de por si es muy importante, sino se trata de defender la salud pública. Lo que sucedería si no tienen estabilidad estos trabajadores, o son destendidos, sucedería no solamente que volvemos a la etapa pre-covid, donde la gente no era atendida bien en los establecimientos, sino retrocederíamos muchísimo más. Esta es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud y bien, impactaría decididamente en la salud de la población“, detalló.

De igual manera, indicó que este proyecto de ley es perfectible porque se pasará al personal CAS COVID a CAS Regular, pero “lo que se tendría” que hacer “es avanzar en desaparecer el CAS y tener un régimen mucho más lógico para el sector salud, que tiene un déficit de más de 70 mil trabajadores”.

“Hay que aprobar en el Congreso, por supuesto, este crédito suplementario […] pero junto con eso hay que darles una perspectiva a los trabajadores. Si el Ministerio de Salud no ha podido presentar una ley mejor, tienen que aprobar esta ley para darles estabilidad a los trabajadores“, manifestó.

Cevallos lamentó que “recién el Ministerio de Salud esté pensando que hacer con los trabajadores CAS COVID en el país”.

Agregado a ello, el médico dijo que no debemos “engañarnos” porque el mandatario “dio una cifra como que es un gran objetivo que hayamos incrementado el número de afiliados” al Seguro Integral de Salud (SIS), “cuando en realidad el SIS no tiene un adecuado financiamiento”.

Otras noticias en Exitosa