Exministro Cevallos: “El 78% de los pacientes oncológicos que atendemos son en etapas tardías”

En Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró “lamentable” que a la fecha no se haya aplicado la Ley Oncológica, el cual permitiría una cobertura universal y gratuita para los pacientes. Asimismo, explicó que en su corta gestión en el gobierno de Pedro Castillo, si bien se promulgó dicha ley, se retrasó por un “problema presupuestario”.

Según explicó, cuando estaba al frente del Ministerio de Salud (Minsa) se había efectuado un plan que requería un presupuesto “para poder avanza de manera seria en el cambio de la realidad oncológica”, pero en ese entonces priorizaba el tema de la pandemia de la covid-19, para la adquisición de vacunas y pruebas de descarte.

“El Minsa solicitó un decreto de urgencia para lograr un monto económico que permita echar andar los aspectos que tienen que ver con los derechos del ciudadano (de diagnóstico, etc.) que necesitamos tanto en el país y se retrasó por un tema presupuestal”, aseveró en el programa de ‘Exitosa Te Escucha’.

También puedes leer | Congreso: Presentan informe final de denuncia constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria

Sin embargo, mencionó que en la actualidad “existen recursos económicos para destinar a enfermedades como estas”, muy aparte de los gastos que se realizan para la covid-19, lo cual le causó extraño que no se haya tomado una decisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir estas necesidades que también son de importancia.

“Para el Estado peruano destinar 200 millones no es una cifra que va a poner en riesgo el presupuesto nacional. Realmente es inexplicable que el MEF no tome la decisión de aportar este dinero y resolver estas necesidades que se han ido agravando con la pandemia. El presupuesto ya estaba diseñado para el resto del año, y para el 2022 debió aprobarse un decreto de urgencia rápidamente para que este reglamento otorgue mayores posibilidades a nuestro pacientes, pero que sigue siendo una letra que no se cumple en nuestro país”, explicó el exfuncionario indignado.

Asimismo, señaló que “la demanda oncológica en el país se ha incrementado en un 30%. Hay mayor cantidad de pacientes que solicitan al Estado una atención oncológica, sin embargo, el 78% de los pacientes que atendemos son en etapas tardías. No los atendemos cuando el paciente presenta los primeros síntomas o signos, generalmente es después de medio año o más que el Estado se acerca al paciente y lo diagnostica”.

Más en Exitosa