Hernando Cevallos: “El presidente habrá pensado que el cambio mejoraba la gobernabilidad”

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció acerca de la designación del nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Aníbal Torres, y su retiro del Ministerio de Salud (Minsa). En esa línea, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, realizó una reestructuración del Consejo de Ministros porque habría “pensado que el cambio mejoraba la gobernabilidad”.





“El presidente me dijo necesito poner a una persona en ese puesto. Entiendo que lo habrá hecho por razones técnicas o habrá pensado que el cambio mejoraba la gobernabilidad”, declaró el extitular del Minsa, Cevallos Flores, a Canal N.

Además, mostró su agradecimiento con el jefe de Estado, Castillo Terrones, por haber sido parte del Consejo de Ministros, cuando fue liderado por Mirtha Vásquez y Héctor Valer, y por permitirle impulsar medidas a favor del bienestar de la población, en el marco de la pandemia por la Covid-19.

“El presidente me dio la oportunidad de dirigir el Ministerio de Salud, hicimos lo mejor que pudimos. Yo me voy agradecido con el presidente. Puedo tener una visión desde afuera, ahora que no estoy en el Ministerio, la necesidad de fortalecer la conducción del Minsa, de cuidar lo avanzado y resolver las cosas pendientes”, manifestó.

Asimismo, consideró al mandatario como una persona honesta. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo debe de comunicar a los ciudadanos que las labores que realiza son “absolutamente revisables”, con el fin de mostrarse “transparente” ante la población peruana.

“En general yo coincido con la opinión de la ciudadana, tiene que ver con transparentar lo que se hace. Yo creo que el presidente es una persona honesta”, añadió.

