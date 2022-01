Hernando Cevallos: “El presidente deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿los congresistas lo saben todo?”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, cuestionó esta mañana a un grupo de parlamentarios luego que criticaran al presidente de la República, Pedro Castillo, por afirmar en una reciente entrevista que “el Perú va a seguir siendo mi escuela para ser presidente”.





“El señor presidente de la República (SPR) deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿la mayoría de congresistas saben todo? Por favor, ¡la soberbia oculta la incapacidad!“, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El SPR deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero la mayoría de congresistas saben todo ? . Por favor, la soberbia oculta la incapacidad !. — Hernando Cevallos (@HCevallosFlores) January 25, 2022

El comentario del ministro se da luego que el jefe de Estado revelara en entrevista para CNN que continúa aprendiendo cómo ser mandatario y que el país seguirá siendo su escuela.

“[‘El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente’] Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, al mundo y América Latina. […] Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, respondió el mandatario al periodista Fernando del Rincón.

Tras ellos, diversos legisladores de las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País arremetieron contra Castillo Terrones.

“El Perú es un chiste para usted Señor. El futuro depende de su capacidad para “aprender” a ser presidente“, escribió Norma Yarrow (Avanza País).

Sobre Pedro Castillo

Previamente, en entrevista exclusiva para Exitosa, el jefe de Estado reconoció que ser un luchador social no lo convierte automáticamente en un buen mandatario. “En la lucha aprendí que no pasa por ser luchador para ser presidente, a otros gobernantes no los encontré en la calle luchando y llegaron a ser mandatarios”, indicó.

“Pido a la gente que aún no concibe que soy presidente, que se metan en la cabeza que no he venido a hacer lo mismo que gobernantes anteriores […] Conozco el país y sus necesidades y conozco cómo le han venido jugando. Nadie me va a doblegar. Ya hemos sido traicionados lo suficiente”, sentenció.

