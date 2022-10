Este martes, en entrevista con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó volver a liderar el Ministerio de Salud en el gobierno de Pedro Castillo, ante la remoción del titular de dicha cartera, Jorge López, tras graves denuncias en su contra.

También te puede interesar: Presidente Castillo dispone conformar comisión para crear Instituto Nacional de Camélidos

“No está en agenda [volver al Ministerio de Salud]; la verdad no está dentro de mi proyecto de vida inmediato asumir eso. Yo asumiría cualquier reto pero un reto que tenga que ver con lo que yo creo y siento“, declaró durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro.

“Cuando entré al Gobierno, entré con la emoción de un proyecto de cambios en el país. Alguna gente no lo compartirá pero yo entré porque creía en que el presidente Castillo iba a realizar estos cambios o iba a luchar por hacerlos, o por llevarlos adelante; quería apoyar y por supuesto, no quería que el fujimorismo gane. Lo que siento ahora es una decepción por una parte”, agregó.

Asimismo, mostró su preocupación al considerar que existe un desánimo de la ciudadanía en vista de un Congreso “que quiere bajarse al presidente para ocupar ese espacio y no porque quiera luchar contra la corrupción”, y un Ejecutivo “que no resuelve los problemas de la gente y no se anima a enfrentar a los grupos de poder”.

Esta situación, según explicó, “ha generado en la gente una apatía y un descrédito en todo lo que tiene que ver en la política”. “Eso es lo que tenemos que evitar”, acotó.

“Si fuera un proyecto para cambiar este país y enfrentar realmente los problemas con honestidad y contra los grupos de poder que han manejado este país desde hace varias décadas, sería interesante participar pero la verdad no veo esa voluntad hasta ahora“, ratificó.

Con respecto a la salida de López del Minsa, Cevallos dijo que este escenario solo perjudica y deja en incertidumbre al sector Salud y a la población que necesita ser atendida.

“Es lamentable, pero eso tiene que investigarse para ver realmente hasta donde llegan las implicancias de este tema. Es evidente que el hecho de haberle dado a funcionarios para que depositen en diferentes cuentas bancarios no tiene nada que ver con las funciones de los trabajadores del Ministerio de Salud“, comentó.

“Lo lamentable es que nos saca del debate todavía más sobre los problemas reales que tenemos en la salud, tenemos a los trabajadores en la calle protestando, una inmunización que no se termina de resolver, el problema de hospitales y equipos, que genera una sensación de incertidumbre”, enfatizó.

Mira el video



Lo más visto en Exitosa