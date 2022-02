Hernando Cevallos sobre Castillo: “Necesitamos un presidente que sea absolutamente honesto y transparente”

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, el exministro de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, consideró que el presidente debe dar signos de transparencia permanentemente y no “permitir que estallen escándalos” cerca de Palacio de Gobierno porque afectan a todo el país.





“Él debe dar signos de transparencia permanentemente, no permitir que estallen escándalos cerca de él, de corrupción. Esto le hace daño al presidente y nos hace daño a todos como país”, aseveró.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Cevallos aseguró que Castillo sí es una persona transparente y honesta, pero deben mantener las acciones para que la población pueda observar ello y no permitir se hagan acusaciones que luego perjudiquen al Ejecutivo.





“El presidente debe abrir todas las puertas de Palacio, transparentar toda la situación del Ejecutivo, no permitir que haya ninguna sombra de duda sobre el jefe de Gobierno. Esto tiene que ver con la responsabilidad de sostener la moral de nuestro país. Nosotros escogimos a un presidente de la República y necesitamos que el presidente sea absolutamente honesto y transparente”, manifestó.

Por otro lado, Cevallos también mencionó que algunos medios de comunicación se la están pasando investigando al presidente “cuando antes miraban para otro lado”.

“La derecha ha gobernado todos estos años el país. Y se han encargado que los que llegaran con bandera de izquierda terminaran abandonándolas y levantar la bandera de la derecha, del conservadurismo, de la defensa del status quo”, expresó.

En esa línea, añadió que el presidente Castillo llegó representando algo que no se ha resuelto que es la enorme “inequidad” que hay en el país respecto a las votaciones que obtuvo.

“Esta votación masiva que tuvo en el sur del país con diferencia electoral entre las provincias y Lima, marcan un país absolutamente dividido por una realidad económico social que no se ocultar y que no se ha resuelto hasta ahora. Lo que a mí me preocupa es que nos vamos olvidando de las principales promesas”, puntualizó.

Finalmente, Cevallos afirmó que Castillo tiene un gabinete que habría sido conformado para dejar las cosas como están y no “para hacer los cambios que el país necesita”.

