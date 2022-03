Hernán Condori: “Yo estoy de ministro un mes, pero el sistema de salud ha estado abandonado por 30 años”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, defendió esta mañana su permanencia en la cartera, indicando que lleva un mes a cargo de un sector que “ha estado abandonado” en los últimos 30 años.





“Quiero responder algo, yo estoy de ministro un mes, el sistema de salud ha estado abandonado durante los últimos 30 años. Estoy entrando para equipar los hospitales. Necesitamos resonadores, tomografías, equipos modernos, que estén al servicio de la población. Yo estoy recién un mes”, dijo mientras atendía quejas de pacientes a las afueras del Instituto Nacional del Niño de Breña.

Durante su visita al centro médico, el titular del Minsa atendió a los padres de pacientes oncológicos. En esa línea, informó que los productos para tratar el cáncer están garantizados; sin embargo, no mencionó en qué fecha llegarán los medicamentos al país.

“Los medicamentos oncológicos los estamos comprando. Lo que pasa es que no hay insumos a nivel internacional para la fabricación de los diferentes insumos. No es que no hayamos comprado”, aseguró.

Votarán censura

El Congreso de la República acordó debatir la moción de censura contra el ministro de Salud este jueves 10 de marzo.

El documento, que fue presentado por la bancada de Fuerza Popular, expone que Condori Machado debe abandonar el puesto por afectar el proceso de vacunación, la falta de idoneidad para su cargo y la renuncia de varios funcionarios en rechazo a su designación.

El ministro también es cuestionado por no acreditar una especialidad médica, tampoco estudios vinculados a la gestión pública. Asimismo, por ejercer la obstetricia pese a solo contar con el título profesional de médico cirujano.

A ello se suman las críticas por permanecer solo 6 días a cargo de la Dirección Regional de Salud de Junín, tras ser removido del cargo “por falta de idoneidad”.

Además, se le inculpa por cobro indebido y negociación incompatible en La Merced cuando fungía como Director de la Red de Salud de Chanchamayo el 2019.

