Hernán Condori sobre liberación a Fujimori: “Debemos respetar la decisión del Tribunal Constitucional”

El ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció acerca de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de conceder el habeas corpus al expresidente de la República, Alberto Fujimori, que lo deja en libertad. El funcionario indicó que los diferentes personajes políticos y la población en general debe de respetar lo determinado este jueves por el TC.

“Nosotros vivimos en un país democrático y somos muy respetuosos de las instancias finales. Si esta es la decisión del Tribunal Constitucional, debemos respetarla”, indicó el ministro Condori desde Pataz, La Libertad, a donde acudió para atender la emergencia por el deslizamiento de tierra que se registró el martes 15 de marzo.

Cabe señalar que, presidente de la República, Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, se manifestaron en contra del fallo del TC a favor del exmandatario Fujimori. Por su parte, el jefe de Estado consideró que los órganos internacionales deberán cautelar el ejercicio “efectivo de la justicia para el pueblo”.

A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Torres Vásquez, señaló que Fujimori no pagó “ni un centavo por la responsabilidad civil que le señaló la Corte Suprema” y consideró que tuvo una “cárcel dorada”. En esa línea, lamentó que el TC se convierta “en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes”.

“Hay varios presos que mueren en prisión, eso no es novedad. Los presos deben cumplir su sentencia y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada. Debió cumplir su sentencia o pagar la indemnización. Que no nos digan que no tiene dinero. ¿Dónde está el dinero que llevó cuando era presidente? ¿Cuántas veces viajó al extranjero con maletas llenas?”, declaró el primer ministro en diálogo con Karina Novoa.

