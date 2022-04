Hernán Condori renunció a su cargo de asesor en el MINSA

Este miércoles Exitosa pudo conocer que el exministro de Salud, Hernán Condori, renunció a su cargo como asesor de la Dirección General de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este del Ministerio de Salud (MINSA), en el que fue designado recientemente.

🔴🔵Hernán Condori renunció a su cargo de asesor de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este del Ministerio de Salud (Minsa).#ExitosaPerú

Como se recuerda, el exministro fue censurado el pasado 31 de marzo por el pleno del Congreso, por no contar con la “idoneidad para asumir dicho cargo” y por causar la renuncia de altos funcionarios técnicos de la cartera de Salud.

De acuerdo con una resolución directoral, firmada por Tania Carrasco, directora general de la Dirección de Redes Integradas de Salud, el exministro fue nombrado en el cargo el pasado sábado 16 de abril, en reemplazo de la médico cirujano Ana Vásquez.