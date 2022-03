Hernán Condori: “No soy ministro de Perú Libre, soy ministro del pueblo peruano”

Este miércoles 15 de marzo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, descartó ser un “ministro de Perú Libre”, como lo ha señalado la oposición congresal desde que asumió el cargo en reemplazo de Hernando Cevallos.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde se vio la moción de interpelación en su contra, el ministro Condori invocó, además, a la oposición a dejar de lado las “banderas políticas” y trabajar en conjunto por mejorar la situación del sector salud del país.

“Mi cargo es de ministro de Salud. Yo no soy ministro de Perú Libre, soy ministro del pueblo peruano y ustedes no son congresistas de un grupo del país, son padres de todo nuestro Estado. Por eso debemos deponer las banderas políticas”, manifestó.

“Podemos tener discrepancias políticas con la bancada de Fuerza Popular, pero en el tema de salud uno tiene que deponer las banderas a un costado”, acotó.

Asimismo, Condori llamó la atención por felicitar al congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, durante su exposición ante el Congreso. La situación no pasó desapercibida por ciertas bancadas, entre ellas Juntos por el Perú (JP), que recordó el caso de las esterilizaciones forzadas.

“(Quiero) felicitar al congresista Aguinaga. Él fue ministro de Salud. Usted con su equipo, doctor, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana el año 2010. Esto es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, resaltó Condori.

Al respecto, la vocera de JP, Ruth Luque, alzó la voz para decir que no se podría felicitar a Aguinaga, quien afronta un proceso por su papel en el caso de esterilizaciones forzadas.

“No me parece dable que, en un conjunto de respuesta, se pueda felicitar (a Alejandro Aguinaga) cuando sabemos que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento”, criticó Luque.

