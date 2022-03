Hernán Condori: Como no se ven bolsas negras con cadáveres, los puntos de vacunación lucen vacíos

El ministro de Salud, Hernán Condori, reconoció hoy que existe una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país y atribuyó esta problemática al descenso en la cifra de fallecidos por coronavirus, un factor que, según dijo, ha hecho que la población se relaje y pierda el interés en la inmunización.

“Como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van muriendo ni bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente no toma conciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, dijo.

Desde la ciudad de Trujillo (La Libertad), el titular del Minsa exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación para recibir el fármaco contra el coronavirus, puesto que diariamente “se registran entre 20 y 30 decesos” a causa de la enfermedad.

“Como ministro me encargo de conseguir vacunas y el pago del personal, pero invoco a la población a acudir a los puntos de vacunación”, indicó.

Acotó que su gestión está por implementar un plan en el que las brigadas de vacunación se acerquen a los domicilios, mercados y parques, con el fin de ampliar la cobertura de la inmunización a nivel nacional.

“Hemos conseguido 123 millones de soles para que a nivel nacional las brigadas puedan ir casa por casa, mercados, parques donde pueda ubicar a todos. Era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía”, manifestó.

Condori Machado insistió en que si la población cumple con la aplicarse el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19, en un futuro se podría levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas.

“Completemos nuestras dosis para mañana, más tarde estar quitándonos las mascarillas, estar abrazando a nuestros amigos y familiares. Acá la lucha frontal somos todos: las autoridades y ciudadanos”, puntualizó.

