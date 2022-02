Hernán Condori ante cuestionamientos: “Tengo la experiencia suficiente para liderar el Minsa”

Este sábado, el ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció acerca de los cuestionamientos en su contra por parte de diversos personajes políticos e instituciones que piden su renuncia, debido a su presunta falta de experiencia. En esa línea, el funcionario indicó que las autoridades que están en contra de su designación al frente del Ministerio de Salud (Minsa) deberían de investigar acerca de las labores que realizó antes de ser convocado para asumir el cargo.





“Vayan a Chanchamayo, al hermoso valle del perené donde yo trabajo y sáquenme una receta de esa agua. Búsquenme un paciente que le haya dado esa agua. Me sacan una y me voy”, declaró el ministro Condori ante la prensa, tras supervisar el proceso de vacunación contra la Covid-19 en el Campo de Marte.

Asimismo, indicó que cuenta con “la experiencia suficiente” para liderar el Minsa e implementar medidas a favor del bienestar de la población, en el marco de la pandemia por la Covid-19. En esa línea, recordó que trabajó en la Red de Salud de Chanchamayo como director, gestión que habría sido evaluada por el Ejecutivo.





“Mi persona ha demostrado capacidad de trabajo. Yo tengo la experiencia suficiente. He trabajado en Chanchamayo, hemos ejecutado proyectos de inversión y toda esa experiencia se me ha evaluado y me hacen la invitación”, manifestó.

El titular del Minsa reveló que es militante y cofundador del partido Perú Libre, además que mantiene una amistad con el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón.

“No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón, pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, sostuvo.

Por último, se refirió acerca de las diversas renuncias que se presentaron, en la última semana, en el Minsa, tales como del viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, y del Equipo Consultivo de Alto Nivel contra el coronavirus.

“Si hay renuncias de diferentes personas que estaban ocupando cargos en el Minsa. Acá están los representantes de los diferentes gremios a quienes ya les he hecho la invitación, para presentar cartas de profesionales con capacidad para que a través de una meritocracia puedan ocupar cargos y llevar los destinos de nuestro país”, añadió.

