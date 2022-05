Hernán Barcos tras una nueva derrota en Libertadores: “Esto duele, es para sufrir, no podemos cambiar la situación”

Alianza Lima, el actual campeón del fútbol peruano, sigue sin conocer la victoria la Copa Libertadores. Tras caer 0-2 en casa ante Fortaleza de Brasil y así sellar su eliminación, el cuadro victoriano ha sumado 28 partidos consecutivos sin ganar en el torneo internacional.

Hernán Barcos, uno de los referentes del club, no ocultó su desazón por la estadística negativa de su equipo y así lo hizo saber al final del encuentro en el Estadio Nacional de Lima.

“Estar en Alianza es una motivación, no podemos perder eso nunca. Esto duele, es para sufrir, porque no podemos cambiar la situación, pero hay que seguir trabajando, no queda otra”, declaró el ariete argentino a ESPN.

En esa línea, el ‘Pirata’ elogió el respaldo de la hinchada blanquiazul que, a pesar de la derrota, continuó alentando al ‘equipo de sus amores’ hasta el final del partido.

“A nuestra gente solo tenemos que agradecerles y pedirles perdón por todo lo que está pasando. No podemos ganar los partidos de la Libertadores”, lamentó el delantero.

Dejando de lado el dolor por una nueva derrota en el certamen internacional, Hernán Barcos aseguró que ahora el equipo se enfocará en conseguir el bicampeonato en el torneo local, además de terminar de la mejor forma su participación en la Libertadores.

“Ahora hay que enfocarse en el domingo y terminar de la mejor forma la Libertadores. Trataremos de ganar el campeonato local, que es lo que nos queda. Hay mucha tristeza por toda la gente”, puntualizó.

Cabe precisar que Alianza Lima culminará su participación en la Copa Libertadores el próximo miércoles 25 de mayo, cuando visite a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina).

