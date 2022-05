Hernán Barcos tras goleada ante River Plate: “Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos”

“Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos”, sostuvo el ‘Pirata’ a su llegada a la capital.

Además, Barcos recordó la misión con la que llegó Carlos Bustos a Alianza Lima. “El profesor llegó en 2021 para Segunda División y salió campeón en Primera División. Si no le damos respaldo al profesor, no sé qué queda para los demás. No sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos los responsables”, acotó el delantero íntimo.