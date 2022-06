Hernán Barcos revela la razón por la que no llegó a Universitario: “Dijeron que mi edad era avanzada”

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, reveló que tuvo un contacto con Universitario de Deportes, previo a fichar por el club blanquiazul en el 2021, pero se vio truncado debido a los comentarios que realizó el entonces entrenador crema, Ángel Comizzo, sobre la edad del artillero argentino.

“Primero hubo un sondeo de la ‘U’, después vino Alianza. (Ángel) Comizzo dijo que hace mucho tiempo no jugaba y tenía una edad avanzada, son cosas que pasan. Tenía un año que no jugaba y eso llevó a Comizzo a pensar”, dijo el ‘pirata’ en el programa ‘La Banca’.

El atacante, principal figura del cuadro victoriano dentro de la obtención del titulo nacional el año pasado, reveló que fue su esposa quien lo motivó a escuchar la oferta, esta vez de Alianza Lima, luego de lo dicho por el DT crema. El jugador confiesa que no lo tenía claro, pues para ese entonces, a los blanquiazules aún no se les restauraba dentro de la primera división, y Barcos no había tenido una experiencia en segunda división antes.

“Tenía la propuesta de Alianza y algunas más y yo nunca había jugado Segunda División. Hablamos con mi esposa y le dije que era un desafío volver a un club como Alianza a Primera. Mi esposa me dijo ‘vamos a Lima’ y lo decidimos”, narró.

Barcos vivió finalmente un 2021 de ensueño, pues no solo terminó siendo el mejor jugador del torneo en general, sino que terminó liderando la tabla de goleadores. Y si eso no fuera suficiente, fue el artífice del tanto que le dio a Alianza Lima el título de campeón, ante Sporting Cristal, durante la final.

