Hernán Barcos: “Hay que regalarle al hincha de Alianza Lima el bicampeonato y destacar en la Copa Libertadores”

Hernán Barcos con su entrega y goles se ha convertido en uno de los actuales ídolos de Alianza Lima que ayer cumplió 121 años, al respecto el ‘Pirata’ dijo: “Lo que faltaría regalarle al hincha sería una buena participación en Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato. El hincha ya empieza a soñar. Este año vamos a trabajar para eso”, afirmó.





Además, el atacante reconoció que tuvo propuestas para dejar el club íntimo. “Tuve la posibilidad de ir a otro equipo, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata. A Alianza Lima le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y finalmente me quedé, era también mi decisión”, enfatizó.