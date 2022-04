Hernán Barcos explicó por qué regaló departamento a niñera que cuida a sus hijos

“Siempre hay alguien que está peor que uno. Entonces muchos me preguntaban. Este evento de la compra de la casa a Mary no lo sabía nadie, ni mamá, suegra ni mis hermanos, nadie sabía”, contó el atacante de Alianza Lima .

El ‘Pirata’ destacó que hay personas con condiciones económicas que no ayudan a personas como María, que se ha ganado el cariño de toda la familia del ‘Pirata’.

“Y cuando se hizo público me dicen, ¿por qué Hernán, estás loco? Y les digo por qué no hacerlo si tienes la posibi- lidad. Y cuántos tienen la posibilidad y no mueven un dedo, y no son capaces de comprar una heladera (refrigeradora) a la empleada que no tiene en la casa”, agregó el delantero de 37 años, que anotó un gol en el triunfo del equipo victoriano ante Universitario.