Hermana de joven que murió en Oechsle: “A mi hermano lo mataron a golpes. Queremos justicia”

Justicia. Esta noche, Daniela Vera, hermana de Alex Gensollen Vera Tudela (38) quien falleció en extrañas circunstancias en Oeschle del Real Plaza de San Borja, informó que la víctima fue “salvajemente” atacada por cinco agentes de seguridad del centro comercial y de la tienda por departamento.





“Están detenidos 5 personas personal de seguridad de Real Plaza y Oeschle que han atacado salvajemente a mi hermano Alex hasta llevarlo a la muerte”, declaró en Exitosa.

Nailder Wilfredo Quesada Contreras de 22 años, Darwin Sánchez Ubaqui de 19 años, Luis Iván Carbajal Cansino de 19, Luis Jimmy Carbonel Sánchez de 43 y Alexis Joel Melgarejo Cullanco de 22, fueron detenidos por los efectivos de la Policía Nacional la noche del suceso. Pese a que las investigaciones siguen en curso, la necropsia señala que el joven fue golpeado y estrangulado.





“Son acusados de homicidio simple. Esto está en el parte, está en la Dirincri. Esto no es homicidio simple. A mi hermano lo han estrangulado, lo han pisado, lo han golpeado, lo han amarrado, ha muerto por edema cerebral. Eso dice la necropsia, queremos justicia. Mi hermano fue a ver una zapatilla al centro comercial”, dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, indicó que su hermano salió a trabajar “como siempre” y nunca más regreso a su hogar. Recién el último miércoles 15 de setiembre, el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se acercó a su casa para informarle sobre el fallecimiento de su familiar.

“El personal de la Dipincri de San Borja llegan a mi casa, comienzan a indagar y dicen no sabemos cómo decirles esto, es una noticia muy dura, es muy difícil, tu hermano está muerto”, sostuvo.

También puedes leer: Miraflores: ATU denunciará penalmente a chofer que atropelló y causó la muerte de un joven que iba en scooter

Además, indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial fueron entregadas a las autoridades pero el archivo “no era compatible” y, por ese motivo, no se pudo observar lo sucedido. “Hasta el momento los detenidos siguen ahí y esto no se resuelve. Mi padre no puede venir a velar a mi hermano. No puede ver a su hijo muerto, porque estos trámites no cesan”, señaló.

“Oeschle ha tenido la osadía de decir que lo redujeron por protocolo, que se desmayo y murió. ¿Y los golpes y las lesiones? Queremos justicia y no solo para estos cinco detenidos, sino para Oeschle y Real Plaza Primavera. Lo han matado cruelmente a golpes. Yo le he prometido a mi hermano que seguiré hasta que haga justicia”, finalizó.

Más información: