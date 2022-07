Héctor Ventura: Hay una obligación de parte de la nueva Comisión de Fiscalización de investigar a Castillo

En su última sesión como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), recomendó que en la próxima legislatura dicho grupo de trabajo continúe con la misma línea de investigar los presuntos actos ilícitos que involucra el entorno familiar del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Hay una obligación de parte de la nueva Comisión de Fiscalización para investigar estos presuntos actos ilícitos. Una línea de investigación sobre una presunta organización criminal familiar, debemos denominarlo así porque hoy probablemente esté involucrada la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, dijo tener evidencias que personas cercanas al mandatario han tenido relación con el empresario Zamir Villaverde. “Tenemos al presidente de la República, la esposa del presidente, la hermana de la primera dama, el suegro del presidente, los sobrinos del presidente y otras personas ligadas al entorno del presidente de la Republica”, apuntó.

Seguidamente, tildó de “congresistas satélites” a aquellos legisladores que cuestionaron las facultades del grupo de trabajo para sesionar y aseguró que la comisión ha demostrado “total transparencia, respeto al debido procedimiento y al cumplimiento de las facultades que nos ha otorgado el Pleno del Congreso”.

“Entonces tú muestras objeciones al árbitro, te haces al lesionado o buscas cualquier excusa para que ya no sigan metiéndote más goles, y es lo que hoy han demostrado estos […] congresistas satélites del Gobierno que han perdido por goleada”, expresó ante la prensa.

SOBRE YENIFFER PAREDES

El congresista fujimorista comentó sobre lo explayado por la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, acerca de la denuncia de presunto tráfico de influencia al ser captada ofreciendo obras de saneamiento bajo el manto de la empresa de su amigo, Hugo Espino. El presidente de la comisión señaló que no quedó claro ciertos aspectos, entre ellos el cómo recibía los honorarios de la empresa.

“Hoy la señorita Yenifer Paredes se ha podido explayar sobre estos presuntos actos de corrupción y, cual reflejo característico de este Gobierno, nos ha dado informalidades del ámbito laboral. No emitía informes en su centro de trabajo, recibía al señor Hugo Espino en Palacio de Gobierno para ver temas de sus labores personales, no esclareció cómo recibía sus honorarios, no estaba en planilla. Es decir, total informalidad”, manifestó el parlamentario encargado.

