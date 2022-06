Héctor Valer tras su detención: “El fiscal que pidió mi prendimiento tiene relación con Renovación Popular”

El congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, apuntó a que el fiscal que ordenó su captura a través de un mandato judicial tiene una fuerte relación con el partido de Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, a quien ya había acusado con anterioridad de estar detrás de su detención.

El expremier de la República le detalló a la prensa a las afuera del Congreso como fue su proceso de requisitoria, desde Lima hasta Ucayali, luego de haber sido acusado por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, donde fue informado por sus abogados sobre la conexión que tiene, tanto el denunciador como parte de su familia, con el partido político de derecha.

“Fui detenido por la policía en el Ministerio del Interior, por una requisitoria. Pasé todo el protocolo que la policía hace a todo ciudadano, estuve en el calabozo, me condujeron dos policías de cada brazo, pasé por el aeropuerto, llegué a Pucallpa, me pusieron a la Policía Judicial de Pucallpa, fui al Juzgado Unipersonal de Pucallpa, ahí la señora jueza tomó mi manifestación, me dieron a conocer por qué habían pedido mi prendimiento nacional y me informaron que habían tres notificaciones a diferentes domicilios, y que el fiscal había pedido que me declare reo contumaz, poniendo a un abogado defensor en una audiencia”, narró Valer.

“Acá viene lo curioso, el fiscal tiene mucha relación con Renovación Popular. Qué casualidad para este señor fiscal el pedir prendimiento y declaración de reo contumaz a un congresista, cuando él sabe que me pueden notificar en el Congreso de la República y yo acudir de inmediato a una declaración”, denunció.

Cabe recordar que hace poco, el legislador denunció públicamente a López Aliaga de estar detrás de su detención, directamente acusándolo de querer sacarlo de su curul en el Congreso.

“Libre compañeros. Siempre respetuosos de la Ley. Todo aclarado sobre la contaminación de un riachuelo con estiércol de ganado, desde un Camal que mi empresa tuvo en administración. Huele a orín de ‘Porky’. Vuelvo a Lima”, escribió en su cuenta de Twitter.

Valer dijo que Renovación Popular lo quiere dejar fuera del Legislativo para “recuperar al congresista que perdieron por no respetar la victoria del ahora presidente (Pedro Castillo)”.

