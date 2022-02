Héctor Valer invita al Colegio de Psicólogos del Perú a realizarle públicamente un test tras denuncias de agresión

Este jueves, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, invitó al Colegio de Psicólogos del Perú a realizarle públicamente un test para descartar un comportamiento violento, tras conocerse las denuncias de agresión en su contra por parte de su esposa e hija.





A través de una conferencia de prensa, el actual premier dijo ser un hombre con moral y experiencia política, que lidera una gestión enfocada en generar empleo y apoyo a los gobiernos locales en la ejecución del presupuesto.

“Invito al Colegio de Psicólogos que públicamente me haga un test psicológico. [También le invito] Al Consejo Nacional de Psicólogos como segunda instancia, para que no se crea del decano del Colegio podría ser manejado. No tengo miedo. En consecuencia, puedo ir yo allá o acá, no tengo problema”, declaró a la prensa.





En esa línea, manifestó que, en caso los medios de comunicación encuentren una sentencia en su contra, renunciaría “en el acto” al cargo de titular de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Si ustedes encontraran prueba alguna fehaciente judicialmente sentenciado, yo renuncio en el acto. Pero no se puede manchar de ninguna manera la honra y dignidad de una persona“, anotó.

Para Valer, su reciente designación corresponde a su experiencia en el diseño de políticas de Estado en Colombia y en España, así como su labor en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por ello, lamentó que se “manche el honor” de un premier.

Sobre denuncias en su contra

Sobre una resolución del año 2017, del Noveno Juzgado que dictó medidas de protección a favor de su cónyuge, anotó que este documento carece de validez por no tener firma de la denunciante. Incluso, puso en duda el certificado del médico legista.

En cuanto a la denuncia policial de su hija, quien lo acusó de agresión física, Valer la calificó de media verdad porque en realidad lo que sucedió fue una llamada de atención.

El jefe del Gabinete Ministerial aseguró haberse enterado hace un día y medio de las imputaciones en su contra que, en su opinión, buscan generar una vacancia presidencial.

“Es increíble cómo se puede llegar a impulsar documentos, algunos que tienen medias verdades y otros falsos“, enfatizó.

