Héctor Valer invita al Colegio de Psicológicos a realizarle públicamente un test tras denuncias de agresión

Este jueves, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, invitó al Colegio de Psicólogos realizarse públicamente un test para descartar un comportamiento violento, tras conocerse las denuncias de agresión en su contra por parte de su esposa e hija.





“Invito al Colegio de Psicólogos que públicamente me haga un test psicológico. [También le invito] Al Consejo Nacional de Psicólogos como segunda instancia, para que no se crea del decano del Colegio podría ser manejado. No tengo miedo. En consecuencia, puedo ir yo allá o acá, no tengo problema”, declaró a la prensa.





En esa línea, dijo que, en caso los medios de comunicación encuentren una sentencia en su contra, renunciaría “en el acto” al cargo de titular de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Si ustedes encontraran prueba alguna fehaciente judicialmente sentenciado, yo renuncio en el acto. Pero no se puede manchar de ninguna manera la honra y dignidad de una persona“, manifestó.

Para Valer, su reciente designación corresponde a su experiencia en el diseño de políticas de Estado en Colombia y en España, así como su labor en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por ello, lamentó que se “manche el honor” de un premier.

