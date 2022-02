Héctor Valer: “Hay mucho interés de vacar al presidente de la República y golpear a un no militante de Perú Libre”

Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, se pronunció acerca de las denuncias por violencia familiar realizadas por su hija y su difunta esposa. El primer ministro señaló que no tiene ninguna sentencia por agresión física y aseguró que, detrás de los cuestionamientos en su contra, “hay mucho interés de vacar al presidente de la República”, Pedro Castillo.





“La violencia con lesiones, jamás, no tengo ni una sola sentencia (…) Aquí hay mucho interés de poder vacar al presidente de la República y golpear a un no militante de Perú Libre, no militante del comunismo, que está en el premierato con ganas de concertar”, declaró el premier Valer a Tv Perú.

Asimismo, indicó que la denuncia de su hija en su contra fue “verdad”, pero aseguró que “no son ciertas las últimas líneas de la denuncia policial”. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que su hija, quien ha cursado sus estudios en Francia, “habría sentido la necesidad que la Policía intervenga” como en dicho país.





“Ella no fue al médico legista. Este proceso nunca se nos notificó y tengo las pruebas contundentes respecto a la notificación del Poder Judicial, donde en las casillas de notificación nadie firma. Nunca llegó ni al denunciado, ni a la denunciada”, añadió.

Además, manifestó que tratará de dialogar con los miembros de las diferentes bancadas parlamentarias, a fin de “construir un Gabinete de concertación, que busque la estabilidad jurídica, política e institucional del país”. En esa línea, señaló que, por el momento, ha conversado con algunos legisladores de Alianza para el Progreso (APP).

“Hemos conversado con algunos congresistas de APP que están de acuerdo a que se consoliden algunas líneas de política de Estado o se concerte con ellos, por ejemplo, la política de lucha contra la inseguridad ciudadana”, señaló.

Por último, el funcionario precisó que uno de los objetivos del Ejecutivo es promover la inversión nacional y extranjera en el país. “Esa turbulencia en la que vivimos y el enfrentamiento que vivimos no les da garantía”, sostuvo.

También puedes leer: Acción Popular: El premier Héctor Valer “no brinda las condiciones necesarias para generar un consenso político”

Más información: