Héctor Valer aseguró que no piensa renunciar a la PCM tras denuncias de violencia familiar

Héctor Valer, nuevo presidente del Consejo de Ministros, afirmó que no renunciará a su cargo tras difundirse unas denuncias por violencia familiar hechas por su hija y su esposa, fallecida en noviembre del año pasado.





El también congresista de Perú Democrático precisó que nunca se enteró de las denuncias y las calificó de “patrañas” en su contra.





“Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista y dónde está la investigación fiscal?”, manifestó a La República.

Como se sabe, el último 2 de febrero se reveló que el nuevo premier Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra su hija y su difunta esposa, según lo constatado en la comisaría de San Borja, donde residía.

En su momento, la denunciante indicó a los agentes policiales que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en la vivienda que alquilaba en el jirón Heinrich Hertz.

Mientras que la hija de Valer Pinto lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, jalones de cabello y otros tipos de agresiones.

