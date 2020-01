Héctor Becerril tras flash electoral: “Hoy no ganó Fuerza Popular”

Tras el flash electoral (ocurrido a las 16:00 horas), en donde se conoció que Fuerza Popular obtuvo el 7.1% de los votos en estas Elecciones Congresales, el exparlamentario y miembro del partido fujimorista, Héctor Becerril se pronunció mediante sus redes sociales.

“A diferencia de los optimistas, yo creo que hoy no ganó Fuerza Popular y si no entendemos eso, no podremos volver a ser el gran partido que fuimos. Hoy no toca llorar sobre la leche derramada, hoy toca AUTOCRÍTICA y luego una REORGANIZACIÓN TOTAL y muchísimo sacrificio con miras al 2021”, aseveró en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe precisar que al promediar las 20:00 horas, se conoció el conteo rápido de Ipsos al 95%, en donde Fuerza Popular cayó al 6.9% y fue superado por partidos el Partido Morado (7.7%), APP (8.0 %), Podemos Perú (8.2%), Frepap (8.8%) y Acción Popular (10.1%).

Los comicios legislativos extraordinarios se realizarán el domingo 26 de enero, desde las 8:00 am. hasta las 4.00 pm. La ONPE informó que 166,750 jóvenes votarán por primera vez ese día.

Un total de 24′799.384 peruanos (23′825.154 en territorio nacional y 974.230 en el extranjero) están llamados a acudir a las urnas este 26 de enero para elegir a los nuevos congresistas que completarán el periodo legislativo 2020-2021.