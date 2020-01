¿Héctor Becerril fue dirigente de izquierda?

El miembro de la Comisión Permanente por Fuerza Popular, Héctor Becerril, reveló que antes de sumarse a las filas del fujimorismo fue dirigente universitario, y en esa época se consideró un antiaprista.

En declaraciones a Exitosa, Becerril indicó que en su época de estudiante universitario fue presidente del Centro Federado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, como “independiente”.

“Así me convocaron, habían partidos de izquierda. Yo sí siempre he sido antiaprista, y entonces se me convoca y voy en la lista de la izquierda, y ganamos por primera vez la Federación Universitaria de Trujillo”, manifestó.

Al respecto, precisó que fue “secretario de organización de la Federación Universitaria, no de los partidos de izquierda”. “Y si así hubiese sido, no tendría por qué ocultarlo. Además, yo siempre he sido una persona políticamente clara”, expresó.

Luego, Héctor Becerril sostuvo que se hizo fujimorista por el “gran gobierno” del exmandatario Alberto Fujimori. “Le entregaron el país en ruinas, y comenzó rápidamente a transformarlo”, refirió.

¿En qué trabajará ahora?

Héctor Becerril dio detalles de lo que hará luego de que se instale el nuevo Congreso. “Yo soy químico farmacéutico de profesión. Yo antes de llegar al Congreso, he sido docente universitario, así que con posibilidades de trabajo yo no tengo problemas”, puntualizó.