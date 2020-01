Héctor Becerril envió mensaje de apoyo a Anahí de Cárdenas

Se solidarizó. A través de las redes sociales, el excongresista de la República, Héctor Becerril, envió un mensaje de apoyo para la actriz, Anahí de Cárdenas, quien actualmente viene batallando contra el càncer de mama.

“Anahí de Cárdenas no tengo el placer de conocerte, pero sigo tu valiente lucha contra el cáncer. Tengo la intuición que vas a superar este mal momento, oremos al Señor, con mucha fe. Para él nada es imposible y NO caigas en el desánimo, el optimismo es parte d tu tratamiento. Vamos con fe”, indicó el exparlamentario mediante su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje fue compartido por varios usuarios, e incluso algunos comentaron lo extraño de la situación, debido a que el integrante de Fuerza Popular, normalmente suele hacerse conocido en redes sociales por mantener discusiones verbales con otros personajes de la política.

Cabe precisar que Anahí de Cárdenas reveló hace algunos meses que sufre esta penosa enfermedad, sin embargo, lejos de mostrarse vulnerada, ha utilizado sus diferentes redes sociales para demostrar como viene batallando contra el cáncer.

“Hoy tenía una sesión de fotos que tuve que cancelar por el dolor, pero me he pasado el día en un proyecto (en la compu) que espero salga pronto. Empecé a diseñar y me di cuenta lo oxidada que estoy, entonces me he pasado el día viendo tutoriales de YouTube para reaprender a usar illustrator”, indicó en una de sus últimas publicaciones.