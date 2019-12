Héctor Becerril, exparlamentario de Fuerza Popular, utilizó sus redes sociales para enviar un consejo a los ciudadanos que emitirán su voto este 26 de enero para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

“Estas elecciones son entre los demócratas vs. los golpistas, entre quienes defienden el matrimonio gay vs. los que defendemos la familia, entre quienes defienden el aborto vs. los que defendemos la vida, entre los que defendemos la patria vs. los terroristas. La cancha está marcada tu decides”, escribió Becerril en su cuenta de Twitter.

Es importante mencionar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en su portal web la aplicación que permitirá a los ciudadanos conocer sus locales de votación para las próximas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se realizarán el próximo domingo 26 de enero. En total 24 millones 799,384 peruanos se encuentran habilitados para votar.

Para conocer sus centros de votación, el usuario tendrá que ingresar a este link y escribir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema mostrará automáticamente la dirección y el nombre del local donde le tocará sufragar.

En las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020 los peruanos elegirán a los 130 miembros del parlamento que culminará su mandato el 28 de julio del 2021. Como se recuerda, este proceso se realiza tras la disolución del anterior Congreso de la República dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.