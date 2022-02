Héctor acuña dijo a través de Exitosa que “el Perú es de todos no solo de Cerrón, no solo de lapicitos”

El congresista liberteño por la bancada de Alianza Para El Progreso Héctor Acuña Peralta; afirmó en declaraciones para Exitosa que se ha dejado de lado los problemas prioritarios que tiene el país actualmente, como por ejemplo el sector salud y la lucha contra la criminalidad, por la preocupación que tiene el actual gabinete en obtener el voto de confianza.





“Creo que, todos conocemos la forma como se ha conformado el gabinete, pensando en los votos. Se han asegurado tener el mínimo necesario para el voto de confianza, dejando de lado la salud, dejando de lado los grandes problemas del país, solo pensando en su estabilidad en el jubileo y los votos” enfatizo Héctor Acuña en declaraciones para Exitosa.

No al voto de confianza





De igual manera el parlamentario aseguró que personalmente, no cederá el voto de confianza para el gabinete Torres, aseverando la conformación que presuntamente se habría hecho para lograr solo beneficios personales.

“No, definitivamente no (sobre el voto de confianza), porque…realmente es un gabinete que, todos esperábamos que debería ser mejor, esperar que sea de ancha base ya sería hacerse ilusiones, pero creo que tenemos muchos profesionales, el Perú es de todos no solo de Cerrón, no solo de lapicitos” dijo parlamentario liberteño.

Emergencia para Trujillo

Finalmente, Héctor Acuña Peralta se comprometió en presionar para que se pueda dar la declaratorio de emergencia no solo para Trujillo sino, para toda la región La Libertad y mencionó que hablará directamente con el general jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad y además, aseguró convocará a todas las autoridades locales, para estar presentes en la llegada este viernes del ministro del Interior Alfonso Chávarry a la ciudad de Trujillo.

