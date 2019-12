Haydeé Cáceres aconseja a chicos reality: “¡Pónganse a estudiar!”

La primera Actriz, Haydeé Cáceres, recibió un reconocimiento de parte de Del Barrio Producciones por sus 50 años de trayectoria artística. La experimentada mujer, aconsejó a los chicos reality que quieran incursionar en la actuación que estudien.

“Yo me quedé sorprendida con Yaco Eskenazi que no lo hizo mal, Melissa Paredes también me sorprendió con su actuación, pero lo único que les puedo decir es que si les gusta esto (actuar) tienen que preparase, tienen que estudiar. La mayoría de nuevos talentos está saliendo de talleres no son chicos que salen de la nada o por su cara bonita, ahora se ve el estudio”, indicó la también profesora de del Taller de Talentos Del Barrio.