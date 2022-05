“Hay una resistencia masiva de las AFP para soltar dinero”, señala García Belaunde

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde precisó ayer que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) demora en la entrega del reglamento para el cobro de las 4 UIT (18,400 soles) “porque hay una resistencia masiva de las AFP para soltar dinero y para ellas el afiliado siempre ha sido solo un invitado de piedra”.

García Belaunde consideró que las AFP no quieren soltar plata porque se quedarían sin caja, pero que es su responsabilidad por manejar el dinero de millones de afiliados y sin nunca decir cómo. “La demora es, principalmente, porque las AFP no quieren soltar dinero. Y no quieren soltarlo porque se quedan sin caja. Lo más probable, en verdad, es que lo habido en caja no es suficiente y tienen que hacer operaciones bancarias para vender acciones, negocios, participaciones en otros negocios”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que en base a eso hay una reticencia para soltar el dinero de los afiliados, pese a lo que dice la ley, y que la SBS entra en ese juego. “Lo más seguro es que el monto total quizá no esté disponible en el Perú, sino en el extranjero. Eso implica vender en el extranjero y las bolsas en el mundo están muy mal.

Hay que detallar que las AFP tienen el 50% del dinero en una empresa que se dedica a hacer inversiones, en Los Ángeles. Ahora no tienen disponibilidad. Lo invertido deben hacerlo líquido para repartir”, añadió. “De todas formas -sostuvo- hay una enorme resistencia masiva de las AFP a soltar dinero y eso lo ha dicho el propio Julio Velarde”.

El exparlamentario de Acción Popular refirió que, más allá de eso, no se debe dejar de lado que las AFP cobran comisiones exageradas e invirtien el dinero del afiliado mal y de forma inadecuada. “Y eso lo hacen sin dar nunca participación a ningún afiliado a que intervenga en las decisiones o tome parte en los directorios de las AFP.

Los afiliados, francamente, siempre han sido solo invitados de piedra, simples espectadores sin derecho a nada. Eso se revela ahora en las medidas que se toman y que a las AFP les cuesta aceptar”, comentó.

