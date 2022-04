Hay cerca de 400 mil fonavistas que deben acreditar aportes para cobrar devolución

El dirigente Luiz Luzuriaga dijo que cerca de 400 mil fonavistas se encuentran sin haber acreditado sus respectivos aportes, tras laborar en empresas que ya desaparecieron y jamás se dio la información sobre el tiempo que permanecieron en el Fonavi y la cantidad de sus aportaciones, con lo cual ahora deben testificar con documentos que sí tuvieron los descuentos respectivos para poder acceder al cobro de la devolución.

Según detalló el presidente de la Federación de Fonavistas, es necesario que esos cerca de 400 mil aportantes al Fonavi “se pongan las pilas” y acrediten cuanto antes su condición de exaportantes al Fonavi.

Luzuriaga sostuvo que, así como muchas empresas desaparecieron y no consignaron información sobre los descuentos hechos a sus fonavistas, esa tarea tampoco fue realizada por la Secretaría Técnica, que nunca se dio el tiempo de verificar si esos aportantes tuvieron tal o cual cantidad de aportaciones.

“Lo que le pedimos a todos esos fonavistas es que no se queden, que no se duerman, porque la deuda también se les debe pagar a ellos”, añadió Luzuriaga.

Precisamente, el máximo dirigente de los fonavistas explicó que esos aportantes deben presentar, en la medida de lo posible un certificado de trabajo de la empresa en la que laboraron y que ya no existe. Caso contrario, pueden presentar un certificado de liquidación. Si no pudieran acceder a esa información, el fonavista que aún no acreditó sus aportes deberá presentar una o más boletas de pago comprendidas en el período 1,979-1,998, cuando tuvo vigencia el descuento del Fonavi hecho a los trabajadores.

Luzuriaga explicó que, tras ello, el fonavista que todavía no acreditó sus aportes debe acudir a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en donde solicitará el registro de esa historia laboral comprendida en el periodo en que tuvo vigencia el Fonavi.

“Lo que pedimos es que estos cerca de 400 mil fonavistas no pierdan tiempo y hagan su parte. Ellos también están facultados para cobrar la devolución de aportes, no tienen por qué quedarse sin cobrar, pero deben acreditarlo de la manera en que explicamos”, precisó Luzuriaga.

Agregó que “por eso, además, consideramos que debe instalarse cuanto antes la Comisión Ad Hoc, el único ente encargado de definir cobros y fechas, para lo cual instamos al Ministerio de Economía y a la ONP nombrar a sus miembros.

CON DECLARACIÓN JURADA

Gabriel Bustamante, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), dejó en claro que, si no hay información respecto a los aportes dados, no podría cobrar ese fonavista. Sin embargo, dio una salida: “El último recurso, si es que la empresa ya no existe o no hay información de aportes, es hacer lo que se permite en la ONP: una declaración jurada. Pero eso se tendría que reglamentar en Fonavi, aún no lo está. Pero, claro, si se comprueba que el fonavista mintió, está sujeto a una sanción penal.

