Hasta 15 mil personas habrían visitado las playas de Miraflores el último domingo

Hasta 15 mil personas habrían visitado el pasado domingo 18 de octubre las ocho playas de Miraflores. Así lo informó Luis Molina, el alcalde de dicho distrito.



Cabe recalcar que Molina solicitó al gobierno central el cierre total de estos espacios, al considerar que será imposible lograr un aforo controlado durante el verano.

“El domingo hemos tenido entre 10 mil a 15 mil personas paseándose por las playas. Es decir paseando, caminando, haciendo deportes, yéndose hacia Chorrillos”, detalló el burgomaestre.

En ese sentido, Molina hizo llegar su felicitación a la Policía Nacional. Esto debido al plan piloto desarrollado ese día, que implicó cerrar el acceso a las playas.

Desde la perspectiva, el alcalde manifestó que dicha operación funcionó muy bien. No se vieron aglomeraciones como otros días. Es decir, se resguardo a la población que acudió al distrito.

“La gente se ha portado bien. Si no hubiera control, sin duda hubiera participado masivamente. Ya hemos visto el anterior domingo que la gente no usaba mascarilla, no hacían distanciamiento social. Lo cual implicaba un alto riesgo de contagio”, acotó.

◼ Discriminación

Por otro lado, Molina descartó que el cierre de playas en Miraflores no está motivada por la discriminación. Por el contrario, expresó que se debe a un cuidado de la salud, tanto de los vecinos como de quienes visitan el distrito.

“No hay discriminación, pueden venir a los malecones, pueden venirse a pasear en los espacios públicos. Y a compartir un buen momento. Porque Miraflores, que es un sitio bonito, tiene sus malecones, sus playas y grandes espacios“, enfatizó.

“Nosotros en Miraflores hemos sido los primeros en reactivar la economía, cambiar de giro los restaurantes. Pero siempre priorizando la salud pública”, agregó.

