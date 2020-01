Hansell Riojas se despidió de Alianza: “No era lo que quería y me duele en el alma”

Este miércoles, el defensor nacional Hansell Riojas, quien formó parte del plantel de Alianza Lima que logró el subcampeonato de la Liga 1 en la temporada pasada, utilizó sus redes para despedirse del cuadro íntimo.

“Creo que a nadie le gusta las despedidas y en mi caso es algo que me gusta evitar. Llegó el día que no estaba en mis planes, no era esto lo que quería y me duele en el alma la forma como se están dando ya que con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas. Aún tenía mucho más para dar pero así es el fútbol. Un día estas arriba, al otro día estás abajo. Un día eres importante, al otro día nadie te reconoce”, aseveró en primera instancia el central de 28 años.

Luego el ex Alianza Lima mandó un mensaje para sus detractores: “Las personas que siempre me atacaron, me insultaron o me querían fuera del club, ya pueden celebrarlo. Las personas que siempre me apoyaron a pesar de los momentos duros… los llevo en mi corazón. MUCHAS GRACIAS, ALIANZA LIMA 💙No soy dueño del destino pero espero en algún momento cumplir nuestros sueños juntos”, agregó.

