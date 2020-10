Hambre ha matado siete veces más que el Covid-19 en todo el planeta

Este año el hambre ha causado la muerte de 6.7 millones de personas en todo el mundo este año, mientras que el Covid-19 ha causado un millón. Esa sola comparación es lo que remarca David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) al conocer que su institución ganó el Nobel de la Paz.



“Es un llamado a la acción”, enfatizó David Beasley quien se encontraba en Níger al conocer que la institución que dirige fue distinguida con este galardón.

“El comité del Premio Nobel de la Paz lo que reconoció es que el hambre en el mundo es una de las principales causas de los conflictos y que hay muchas personas que están muriendo de hambre”, dijo Beasley.

El Dato: El premio de la Paz, como el resto de los galardones Nobel, se entrega el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel. El PMA es la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria.

Además, dijo, es un llamado a la acción también a nuestros donantes, a los multimillonarios, a todos aquellos que quieren ayudar. Esta agencia de la ONU, cuenta con 17,000 empleados en todo el mundo y aporta alimentos a decenas de millones de personas en todos los continentes.

“El hecho de que nos encontremos en estos momentos en Níger resulta también un mensaje para el resto del mundo, para que no se olvide de Níger, no se olvide del Sahel, no se olvide de la gente que sufre a causa de las guerras, los conflictos y el Covid-19”, añadió Beasley.

El líder del PMA recordó que el hambre ha causado la muerte de 6.7 millones de personas en todo el mundo este año, mientras la epidemia de coronavirus ha causado un millón.

“Si no actuamos ahora, vamos a tener hambrunas de proporciones bíblicas”, advirtió, al denunciar la crisis económica que ha desatado la epidemia de la Covid-19.

De acuerdo al comité noruego el programa fue galardonado por sus esfuerzos para combatir el hambre en el mundo, sobre todo en zonas de conflicto, y sus esfuerzos para que no sea usado como un arma.

La agencia de la ONU merece el galardón “por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto”, dijo el Comité Nobel.