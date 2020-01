Hallan hasta motores en playas de la Costa Verde

Latas de cerveza, platos de plástico, restos de frutas, llantas y hasta motores de botes se encontraron ayer, como parte de una campaña de limpieza, en la playa Agua Dulce de la Costa Verde, en Chorrillos. Ese panorama es un claro reflejo del terrible estado de los balnearios del país, calificados en un 60% como no saludables.

Fernando Velasco, presidente de la ONG Asociación Trabajo, Paz y Sociedad, informó a diario Exitosa que los desperdicios recogidos en los citados espacios públicos tardan en degradarse entre 6 meses (restos de frutas) y más 1.000 años (plástico). Trascendió que el vidrio demora más tiempo: 4,000 años.

Incidió en la necesidad que la población no solo “se queje” de sus autoridades, sino que asuma su responsabilidad en el cuidado de las playas. “La idea de la campaña ‘No seas basura con tu playa’ es informar que los residuos no desaparecen de la noche a la mañana. Tarda y mucho. Si van a venir a tirar basura, mejor que no vengan”, invocó.

Más de cien

La responsable de Playas y Piscinas de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Ana Che León, detalló a este diario que en la primera semana de enero analizaron 209 balnearios, de los cuales 126 fueron calificados como no saludables (el 60%) y apenas 83 saludables.

Explicó que la institución tiene tres indicadores para determinar si un balneario está en condiciones óptimas: la calidad microbiológica del agua, la limpieza de los alrededores y la presencia de servicios higiénicos. Según detalló, en los dos últimos casos los municipios registraron notorias mejoras en los últimos años.

No obstante, admitió que las imágenes difundidas en medios, sobre la basura dejada en las playas, evidencian que todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de concientización. “Tienen que entender que cuando la playa está contaminada pueden presentar dermatitis, conjuntivitis, problemas gastrointestinales”, alertó.

CUIDADO CON LA PILETA

Consultada sobre el uso que algunos veraneantes le dieron a la pileta de Chorrillos, la representante de la Dirección General de Salud Ambiental, Ana Che, advirtió del riesgo que eso implica. “Las piscinas tienen un sistema que filtra constantemente el agua y pasan por una desinfección. Este tipo de estructuras no están hechos para ese fin”, declaró.