Hace 7 años, jubilada ganó demanda a la UNMSM y ONP pero aún no recibe justicia

Tragedia. Jubilada trabajó 34 años pero la ONP solo le reconoció haber trabajado 27 años. Por esta razón, recibe una pensión de 540 soles. Exitosa conversó -en exclusiva – con Mercedes Mendoza, la protagonista de este terrible caso.







Cuando se enteró de que iba a recibir una pensión injusta, demandó a la ONP. Inició un proceso judicial con la consigna de exigir la pensión que le correspondía y ganó la demanda. Con lo cual, la justicia ordenó que le paguen 850 mensuales.





“Este proceso lo gané el 2014. Hice un proceso contra la UNMSM y otro a la ONP. Yo le he ganado a los dos, pero no hay justicia. Todo lo que me adeuda la universidad no me paga ni un sol. La ONP también. Se han cerrado en que yo tengo 27 años y punto”, enfatizó.

En esa línea, indicó que los demandados se han ‘cerrado’ en que la resolución del Poder Judicial no existe. Hace 7 años que Mercedes Mendoza ganó el proceso. Sin embargo, a la ONP parece no importarle. Menos a la San Marcos.

“Han pasado cuantos años que San Marcos debería de haberme pagado. Tampoco me paga haciendo un desacatado a lo del Poder Judicial. Si viera todo lo que hay dentro, se desmayaría de todo lo que he pasado”, agregó.

A nivel nacional, crece la expectativa entre los cuatro millones de afiliados a la ONP porque mañana se apruebe en el pleno del Congreso, por insistencia, la devolución de una UIT (4300 soles).nPero se necesita que se incluya en la agenda del pleno que fue convocado para debatir la moción de vacancia presidencial.

Las bancadas de Podemos Perú, Unión por el Perú, Frente Amplio y el Frepap apoyan incluir en la agenda del pleno de mañana el votar por la insistencia de esta ley,la cual de ser aprobada permitirá a los afiliados a la ONP cobrar sus 4300 soles.

