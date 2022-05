HACE 100 AÑOS TUTANKAMÓN ES LEVANTADO DE SU TUMBA

El material también desafía la percepción de Carter como un héroe solitario, destacan- do la contribución de mu- chos trabajadores egipcios.

Imágenes notablemente iluminadas y capturadas por el fotógrafo Harry Bur- ton, junto con cartas, pla- nos, dibujos y diarios del archivo de Carter, arrojan nueva luz sobre la historia de 10 años de la excavación de la tumba, que fue el pri- mer entierro real intacto co- nocido del Antiguo Egipto.

La tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón en Luxor es uno de los descubrimientos más famosos de la arqueo- logía moderna. Cien años después de la apértura de su tumba, se conoce detalles de ese trabajo que no solo involu- cró a los arqueólogos nortea- mericanos sino a cuadrillas de hombres y niños que con mucho cuidado lograron des- entrañar su tumba.

pataces y un niño desman- telando cuidadosamente un tabique para abrir la cámara funeraria.

Carter nombró y agrade- ció en sus publicaciones a cuatro capataces egipcios: Ahmed Gerigar, Gad Hassan, Hussein Abu Awad y Hus- sein Ahmed Said. Sin embar- go, no es posible identificar- los entre los trabajadores que aparecen en las fotos.

Carter contrató a más de 50 trabajadores locales y que había decenas de traba- jadores más en el enclave, incluidos niños. “A través de estas fotografías podemos ver la contribución vital [de los egipcios] y eso deja en claro que lo que tenemos aquí es solo una parte de la historia”, refiere.