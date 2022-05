¡Habla el pueblo! Madres trabajadoras opinan sobre la coyuntura política del país

Cansados de escuchar las mismas opiniones de los especialistas y los políticos y, sobre todo, abogando por la frase ‘la voz del pueblo es la voz de Dios’, la producción de Exitosa invitó hoy a dos mamitas trabajadoras para conocer su opinión sobre la coyuntura política del país.

Emilia Camayo vende emolientes desde hace años para solventar a su familia, pero siempre está al tanto del acontecer nacional. Por eso le pide al presidente de la república, Pedro Castillo, quien ha reconocido que no estaba “preparado para asumir el cargo”, tener un mejor grupo de asesores que lo ayude a tomar decisiones acertadas en beneficio del país.

“El gobierno no está haciendo nada por los más necesitados, él (Pedro Castillo) no está preparado para ser presidente; pero él podría hacer más si trabajara con buenos asesores. […] Se pelea con el Congreso y no escucha las necesidades del pueblo”, manifiesta.

Por su parte, la mototaxista y madre de familia, Rosa Muñoz, coincide con Camayo y considera que la política está “muy mal encaminada”.

Cuenta también que el incremento del precio de los combustibles afectó severamente a su sector, por lo que exige al jefe de Estado trabajar para mitigar las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania.

“A mí me parece que nuestra política está muy mal encaminada. Me parece mal que en el Congreso no se deje ingresar a los periodistas, porque ellos son los que nos informan”, dice Rosa.

Aunque no votaron por el ahora presidente en la segunda vuelta, ambas mamitas coinciden en que Castillo Terrones hizo muchas promesas en campaña que aún no podido cumplir. Aducen que, si el Ejecutivo sigue sin mostrar una línea de cambio, el pueblo se va a hartar y va a exigir al unísono la renuncia del mandatario.

“Si sigue así, nos tenemos que levantar y protestar”, concluyen Emilia y Rosa.

