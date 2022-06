Gutiérrez sobre Pedro Castillo: “Incumple la Constitución y genera una situación de crisis para el país”

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en entrevista con Exitosa, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, incumple la Constitución y genera crisis en el país.

“Nosotros también, en su momento, le pedimos al presidente su renuncia […] porque el señor Pedro Castillo no solamente es una persona mendaz, es decir que miente de una manera viciosa, de una manera recurrente, sino que además incumple la Constitución y genera una situación de crisis para el país“, precisó Gutiérrez.

Además, dijo que si el jefe de Estado no renuncia, el Congreso de la República “debería iniciarle una denuncia constitucional”.

“El presidente es una persona que viene incumpliendo de una manera sistemática y recurrente la Constitución, aquí no hay ningún golpe de Estado […] Es una persona que no solamente no tiene las capacidades sino que además no tiene ninguna vocación de cumplir la Constitución“, añadió.

Así mismo, dijo que el Parlamento “desafortunadamente está compuesto también de varios castillistas” a los que consideró que se les debe abrir ” una investigación por los actos ilegales que han cometido”.

“Cuando se limpie el Congreso de este tipo de parlamentarios, entonces probablemente la situación empiece a cambiar”, agregó el exdefensor.

De igual manera se refirió al proyecto de ley que aprobó el Ejecutivo, en el que se penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal, y resaltó que “gran parte del combate contra la corrupción se realiza a través de los medios de comunicación”, por lo que “si alguien quiere dar una norma” que limita la actividad periodística, “evidentemente trasgrede la Constitución” y eso “ratifica que este Gobierno, encabezado por el señor Castillo, tiene una vocación recurrente, contumaz, de trasgredir la Constitución”.

Por otro lado, se refirió a la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo y resaltó que es urgente y necesario que esto se de pronto.

“Me parece que lo importante ahora es que el Congreso cumpla con esta función porque ya es urgente, indispensable, que contemos con un titular de esta institución“, precisó Walter Gutiérrez.

