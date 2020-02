Gutiérrez: “Nadine y Ollanta entraron al poder para enriquecerse”

Álvaro Gutiérrez fue congresista por el Partido Nacionalista en el periodo 2006-2011. Sin embargo, en 2007 renunció a la bancada de la agrupación que cuatro años después llevó a Ollanta Humala al poder. En 2015, fue Gutiérrez quien entregó las agendas de Nadine Heredia a la Procuraduría de Lavado de Activos (dijo que alguien las dejó en su casa). Diario Exitosa lo ubicó en Italia y conversó con él por teléfono respecto a la inclusión de la ex primera dama en las investigaciones del caso ‘Club de la Construcción’.

-¿Le causa sorpresa que Nadine Heredia haya sido incluida en esta investigación?

¿Sorpresa?, más bien considero que no debería sorprendernos para nada que la señora Heredia haya sido incluida. Ella y Ollanta Humala fueron siempre una pareja presidencial mercantilista. Nadine y su esposo entraron al poder solo para hacerse de plata.

-Humala ha dicho que es un “absurdo” incluir a su esposa en la investigación y que la han maltratado.

Pero si fue el mismo Ollanta el que introdujo a Nadine en la investigación. El colaborador eficaz José Paredes ha sido claro: Ollanta siempre hacía participar a Nadine en todo, porque, según él, era su mejor primer ministro. Lo dijo el propio Humala. Es lógico, entonces, que Heredia haya sido incluida en la investigación. Existen varios indicios para hacerle proceso.

-¿Eso explica que Heredia haya tenido tanta injerencia e influencia en ese gobierno?

La verdad es que Humala no tenía el cerebro para gobernar. Ollanta fue formado para ser soldado y siempre tuvo un discurso populista. Nunca tuvo ideología política alguna, jamás mostró cultura política para nada. Tenía la fuerza, pero no el cerebro. Eso lo tenía ella. Las decisiones las tomaba siempre Nadine. Recuerdo cómo cortaba las entrevistas de Ollanta cuando ella quería, en la campaña de 2006.

-¿Qué hacía?

De pronto, hacía señas y todo se acababa. Yo mismo le decía que hablara antes conmigo. Pero no. Hasta los periodistas de esa época veían que ella hacía y deshacía. El voto popular eligió a Ollanta, pero quien gobernó fue Nadine. Si hasta tuvo que ver en las discusiones del tema de La Haya.

-¿Por qué lo dice?

Porque ese era un tema estrictamente de carácter militar, de seguridad nacional. Y, sin embargo, ella estaba en todas las reuniones. Como primera dama no debía estar ahí, pero estaba.

-Esta nueva acusación complica mucho la situación de Heredia.

Claro, pero eso de que ambos habrían recibido 18 millones no es nada. Lo explico: Odebrecht pagaba coimas de entre el 1% y el 3% del total de las obras. Por eso a Toledo le cayeron 20 millones. Yo he hecho cálculos y considero que Heredia y Humala han recibido coimas por unos 75 millones de dólares. Ambos lideraron un gobierno corrupto.

“Las agendas fueron claves”

Usted fue quien entregó las agendas de Heredia, ¿qué piensa ahora de eso?

Las agendas fueron claves para el país. Si no se presentaban públicamente, nada se habría sabido. El 14 de agosto de 2015, el fiscal Sánchez me dijo que le entregara las agendas a su asesor. Si hubiera hecho eso, nadie sabría nada. Fueron la madeja de todo lo que se ha sabido después con los políticos coimeados por las constructoras.

Pero solo eran la madeja para el gobierno humalista…

No, porque esas agendas abrieron todo el libro de la corrupción. Era la letra de Nadine y constaban ahí todas las coimas de OAS, de Odebrecht, hablaban de los ‘barbudos’, en alusión a Lula… Las agendas sirvieron para darse cuenta de que Humala y Nadine, y todos los políticos que nos gobiernan, se dejan manipular ante la coima y se prestan para actos de corrupción.

¿Puede salir Nadine bien librada de esto?

Para serle sincero, creo que es probable que la impunidad se apodere de este caso. Yo digo que debemos estar muy atentos para que eso no ocurra.

¿No cree en la imparcialidad del proceso?

No, porque el actual gobierno lo preside otro personaje corrupto: Vizcarra también es socio de Odebrecht. Es más, en la JNJ (Junta Nacional de Justicia) hay un exministro de Ollanta y, encima, Alan Wagner, de la Asociación Civil Transparencia, ha sido consejero de Humala. Entonces, ¿qué justicia podemos tener en este caso? Espero que esto no sea una pérdida de tiempo. Incluso, es probable que Humala postule en 2021, con todo lo que ha pasado. Lo malo es que, en el Perú, la gente olvida muy rápido, el pueblo no tiene memoria y las autoridades contribuyen a eso.

-¿A qué se refiere?

Es que, mire, ya van cinco años del escándalo de las agendas y hasta ahora no se ha iniciado ni siquiera el juicio. ¿Por qué razón ocurre eso? ¿Quién o quiénes dilatan este tema? Uno hasta piensa que tal vez pueden pasar diez años y todo seguirá igual.