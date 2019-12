El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, señaló que con las declaraciones brindadas en los dos últimos días por el presidente Martín Vizcarra en referencia a la actual titular del Minjus, Ana Teresa Revilla “prácticamente le ha pedido que renuncie al cargo”.

“Francamente, el presidente le ha quitado la confianza a la ministra de Justicia. Con las declaraciones dadas por las lamentables frases de la ministra. La señora Revilla tiene que entender por decoro que debería dar un paso al costado y presentar su renuncia irrevocable y al cargo”, sostuvo en diálogo con diario Exitosa.

Adrianzén reiteró que “ya no cabe ninguna interpretación a lo dicho por el jefe de Estado” y lo único que le queda a la aún ministra de Justicia es dejar su puesto a disposición.

Como se recuerda, el último martes, Ana Teresa Revilla, trató de evitar hacer comentarios ante la prensa sobre el feminicidio que se registró en El Agustino con la siguiente frase: “Lamento fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no”.

Dos días después, el presidente señaló que son afirmaciones que su gestión no comparte y que todo acto de los ministros debe evaluarse.

Falta de empatía

En otro momento, Gustavo Adrianzén afirmó que la ministra de Justicia demostró con sus declaraciones una absoluta falta de empatía hacia una familia que estaba sufriendo por el cuádruple crimen ocurrido en El Agustino.

“Ya me había pronunciado sobre las impertinentes declaraciones de la ministra de Justicia, he hice saber al mismo tiempo que tratándose de una ministra de derechos humanos lo único que demostró fue una absoluta falta de empatía hacia una familia que estaba sufriendo un dolor tan grande con la muerte de una señora y sus hijos en El Agustino”, indicó.

Asimismo, el extitular del Minjus recalcó que no basta con las disculpas de la ministra Revilla o justificar que en ese momento estaba en una misa por fiestas navideñas.

“No solamente me refiero a lo ocurrido en El Agustino. Me refiero a las 160 víctimas de feminicidio que tenemos y cuyas familias están enlutadas con la desaparición de estas mujeres y me parece que la señora tiene que entender que es ministra de Justicia y Derechos Humanos las 24 horas al día y 365 días al año, y que si hubiese demostrado algo de empatía no hubiese demostrado tanta alegría al salir de esa misa”, enfatizó.