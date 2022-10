Gustavo Adrianzén: Pedro Castillo, sabiendo que ya no tiene respaldo, acude a la OEA en busca de ayuda

En entrevista con Exitosa, el exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, lamentó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, solicitara a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana, para impedir una “grave alteración del orden democrático” en el país.

En esa línea, consideró que esto es el reflejo de la “desesperación” del Gobierno treas los descubrimientos de una organización criminal presuntamente liderada por el jefe de Estado; quien “acude a la comunidad internacional” en busca de ayuda porque “ya no tiene respaldo”.

“Yo lamento realmente que esto llegue hasta la comunidad internacional, creo que es el resultado de la desesperación de un Gobierno que se cae como consecuencia de los descubrimientos, en sede fiscal y policial, de una organización criminal presuntamente dirigida por el propio presidente de la República, que sabiendo que ya no tiene el respaldo que lo mantendría en el interior del país acude a la comunidad internacional en busca de ayuda”, declaró el exministro.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa ‘Exitosa Perú’, Adrianzén criticó que se presente una solicitud de esta naturaleza ante la OEA, lo cual desprestigia “la buena imagen que venimos construyendo”.

“Nuestro país, actualmente envuelto en una crisis política, cuando no social, en una crisis de gobernabilidad porque ya existe una falta de legitimidad, y cuando no en vísperas del inicio de una crisis alimentaria, presentamos, en mi opinión, de manera inoportuna e impertinente, una solicitud de esta naturaleza ante un organismo internacional, que no hace sino desprestigiar la buena imagen que venimos construyendo hace más de dos décadas“, manifestó.

El exfuncionario dijo que, en el documento enviado a la Secretaría General de dicha entidad, señalan – entre otras cosas – que el mandatario no podría estar ejerciendo sus funciones de representación del Estado.

“Se dice por ejemplo que la denuncia constitucional, que las acusaciones que el Congreso ha presentado en contra suya, serían parte de un agregado destinado a generar inestabilidad política, ha incluido inclusive a la prensa, cosa que no deja de ser gravísimo“, agregó.

Según explicó, lo que debería ocurrir es que – habiéndose presentado la solicitud para activar la Carta Democrática – hoy, 20 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA tome una decisión.

“En el supuesto que se envíe una misión a nuestro país, esta es una suerte de misión de observación, esta misión tendría como propósito reunirse con todas las fuerzas políticas, sociales, y tomar directamente información de ellas respecto de la situación en el país”, precisó Gustavo Adrianzén.

