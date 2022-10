Guillermo Salas: “Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza Lima”

Guillermo Salas asumió el cargo de técnico interino de Alianza Lima después de la salida de Carlos Bustos. Tras tres triunfos consecutivos, fue ratificado hasta el final de temporada, pero el exfutbolista resaltó que anhela continuar a cargo del equipo por el 2023.

“¿Quién no quisiera quedarse en Alianza Lima? Pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pienso en si voy a continuar o no, pienso en partido a partido y no en el futuro. Vamos viendo lo que venga y cómo terminemos el año”, afirmó el popular ‘Chicho’.