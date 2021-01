Guillermo Campos: Falleció el actor cómico nacional a los 92 años

Lamentable. El actor cómico Guillermo Campos falleció esta tarde tras meses de pedir ayuda. Cabe recordar que su esposa, Julia Quispe, reportó que el comediante -en las últimas 24 horas- atravesaba un estado crítico de salud después padecer de diabetes crónica y asma.







Hace solo dos días, Exitosa llegó al domicilio del artista, quien pidió ante nuestras cámaras una mejor pensión para cubrir gastos de medicinas. “Tantos años he hecho reír al país”, señaló.





“Estoy un poco delicado (de salud). La situación está mala. La pensión (de gracia) que me han dado es muy poca y solo me sirve para pagar la casa. Me gustaría que el gobierno me dé una mejor propuesta, por los años que he hecho reír al país”, dijo en esa oportunidad.



◼ Esposa

Esta mañana, la esposa del cómico nacional manifestó estar preocupada debido a que la salud del artista había empeorado en las últimas horas

Quispe señaló que Campos nos reacciona desde el día de ayer. “Se encuentra muy mal, en un estado muy crítico. La doctora dijo que estaba estable, cuando le pusieron la inyección él decayó ¡No despierta! Desde ayer a las cuatro de la tarde”, dijo Julia a un programa local.

