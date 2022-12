Guillermo Bermejo sobre nuevo juicio oral en su contra: ¿Buscan condenarme a la fuerza?

El congresista de la bancada Perú Democrático, Guillermo Bermejo, se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que sea sometido a un nuevo juicio oral por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado.

“Las Dos Salas Penales Nacionales existentes me han juzgado dos veces, en dos momentos distintos de mi vida (antes como dirigente y ahora como congresista) y los seis magistrados en total y por unanimidad me absolvieron. La Corte Suprema ordena que se me juzgue por tercera vez ¿Buscan condenarme a la fuerza?”, publicó el congresista Bermejo en sus redes sociales.

También puedes leer: Tania Ramírez: “El Poder Judicial y Fiscalía no pueden ser instituciones trémulas con el terrorismo”

Asimismo, indicó que se “defenderá con la verdad” ante las autoridades y que denunciará “la persecución política” en su contra ante los organismos nacionales e internacionales. En esa línea, se comprometió a seguir trabajando, con el objetivo de lograr “la patria que soñamos”.

“Que sepan bien los socios de esta dictadura cívico, militar y empresarial que me seguiré defendiendo con la verdad en la mano y que acudiré a todas las instancias a denunciar esta persecución política que no logrará silenciarme y mucho menos dejar de luchar por la patria que soñamos. Seguimos cómo el Quijote, con la adarga al brazo”, manifestó.

Cabe señalar que, este viernes, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dispuso que el legislador de Perú Democrático, Bermejo Rojas, se someta a un nuevo juicio oral, tras anular la sentencia que absolvía al legislador de la acusación fiscal en su contra.

Más información: