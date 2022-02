Guillermo Bermejo sobre Héctor Valer: “Ha demostrado grandes dotes democráticos”

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, se refirió a su colega de bancada Héctor Valer, quien el último martes fue designado como presidente del Consejo de Ministros. En ese sentido, afirmó que Valer “ha demostrado grandes dotes democráticos”.





“No sé qué le gustará a la derecha de este país, porque si [el nuevo premier] era alguien de Perú Libre no les gustaba, si era alguien más independiente como Mirtha Vásquez tampoco les gustaba. Ahora viene una persona que ha demostrados grandes dotes democráticos en estos meses [y tampoco les gusta]. Valer, a pesar de que llegó por una fuerza de derecha, fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de Pedro Castillo, pero hay quienes siempre van a criticar”, manifestó en los exteriores del Parlamento.





Asimismo, Guillermo Bermejo afirmó que las bancadas que rechazaron el nombramiento de Héctor Valer como nuevo jefe del Gabinete Ministerial son las que promueven la vacancia presidencial.

“Las críticas [a Héctor Valer] son válidas, pero también deben ser acompañadas de aportes. ¿Qué cosa ha aportado la derecha de este país en estos meses en el Legislativo?”, precisó.

“Es parte de lo que ya hemos visto. Son grupos minoritarios que presentan cosas que no son constitucionales y en caso aplicara, va a pasar mucho tiempo para ver si el presidente puede salir o no del puesto. ¿Por qué mejor no nos ofrecen su producción legislativa? Parece que lo único que pueden ofrecer al país es la presentación de una vacancia”, agregó.

