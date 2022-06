Guillermo Bermejo reveló que Pedro Castillo le ofreció ser primer ministro en 2021

El congresista de la bancada Perú Democrático, Guillermo Bermejo, reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le pidió asumir la titularidad del Gabinete Ministerial en el 2021. En esa línea, informó que no aceptó ser primer ministro debido a que afrontaba un juicio por presunto delito de afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Asimismo, comentó que le dijo al jefe de Estado que cuando termine el juicio en su contra, podría evaluar asumir el premierato, debido a que el proceso judicial podría dañar su imagen como mandatario.

“Se habló mucho en momentos muy críticos de ofrecerme el premierato, pero yo he sido muy responsable con el presidente. Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error. No podía caer yo en un personalismo, en un deseo individual. (¿Se lo ha ofrecido?) Lo hemos conversado en algún momento, el año pasado, en medio de unas crisis lo hemos conversado. Yo le decía: ‘Cuando acabe mi juicio lo podemos evaluar, mientras yo tenga un juicio no porque eso lo va a salpicar a usted’. Hay que ser responsable con el país”, declaró el congresista Bermejo en diálogo con Epicentro TV.

“Me dijo: ‘¿Qué opinas (ser primer ministro)?’. Yo le dije: ‘Pero en un futuro porque ahora me parece peligroso para la imagen de usted’. Yo he tenido un proceso y he sido absuelto dos veces. He sido exiliado político”, añadió.

Además, señaló que el presidente Castillo le habría ofrecido dicho alto cargo público, debido a la “simpatía” que tiene con la población. En esa línea, recordó su viaje a Cusco y la interacción que tuvo con los ciudadanos que residen en dicha región.

“Nos tocó un par de viajes (con el presidente). Estuvimos en Cusco, en Pichari. Por los trabajos que yo he hecho muchos años antes de ser congresistas, nos tienen mucha simpatía. En el evento de la segunda reforma agraria yo no tenía porque tomar la palabra. Al final no la tomé, pero el pueblo le pedía que yo tomara la palabra. ‘Que hable Bermejo’ le decían. (…) Yo siempre estoy a disposición de lo que me pida el país”, indicó el parlamentario Bermejo.

